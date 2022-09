Kaputt (2019)

Fernsehfilm Deutschland 2019 +++ Bei einem Einsatz wegen nächtlicher Ruhestörung wird ein Polizist getötet. Das sorgt im Präsidium und in der Presse für Aufregung. Bei dem Einsatz wurde auch eine Polizistin schwer verletzt. Für die Kommissare Schenk und Ballauf sind die Ermittlungen schwierig, denn es sieht so aus, als wären auch Polizisten in den Fall verwickelt. Sie müssen in den eigenen Reihen fahnden. +++ mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär | Regie: Christine Hartmann

