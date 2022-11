Fernsehfilm Deutschland 20222 +++Vor einem Jahr verschwand Feline Wagner, eine Freundin meldete sie damals als vermisst. Jetzt wird ihre Leiche in einem Bestattungswald gefunden. (Version in klarer Sprache) Rosa Herzog und Jan Pawlak nehmen Kontakt zum Bestattungsunternehmen Ihle auf: Hier wurde die Grabstätte reserviert, wenige Tage nach dem Verschwinden von Feline Wagner. Es wurde bar bezahlt, von einem Mann, der einen falschen Namen angab. Da wird ein weiteres Mordopfer geborgen, nur wenige Schritte vom ersten entfernt. Zwischen den beiden Morden lag ein Jahr - und bald sind wieder zwölf Monate vergangen. +++ mit Jörg Hartmann und Anna Schudt | Regie: Torsten C. Fischer

