Meta (2018)

Fernsehfilm Deutschland 2018 +++ Kommissar Robert Karow wird der abgetrennte Finger eines jungen Mädchens zugeschickt. Die Tote wurde jahrelang in einem Storage eingelagert. In einem solchen Lagerhaus entdecken Karow und Nina Rubin die Leiche, der dieser Finger fehlt. Die Tote war eine minderjährige Prostituierte. Auf der Suche nach dem Absender des Pakets stoßen sie auf eine Filmproduktionsfirma und den Regisseur Schwarz, die gerade mit ihrem ersten Kinofilm "Meta" auf der Berlinale Premiere feiern. Auf verstörende Art schildert der düstere Thriller den Mord an der jungen Prostituierten Svenja Martin. +++ mit Meret Becker und Mark Waschke | Regisseur: Sebastian Marka

