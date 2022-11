Fernsehfilm Deutschland 2007 +++ Maulheld oder Mörder? Für Kommissar Max Ballauf ist klar: Der Mann im Radio in der bekannten Nighttalk-Sendung will sich nur wichtigmachen. Dort brüstet sich ein anonymer Anrufer damit, den Polizisten Martin Krauss erschossen zu haben - und er will wieder morden. Die Story sorgt natürlich für Schlagzeilen. Doch Schenk und Ballauf verfolgen eine andere Spur im Fall ihres ermordeten Kollegen: Krauss war ein gebrochener Mann. Nach der Affäre mit einer Kollegin hatte seine Frau ihn mitsamt der Kinder verlassen. Er fing an zu trinken und verwettete sein letztes Geld. +++ Mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär | Regie: Torsten C. Fischer

