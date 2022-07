Schwerelos (2015)

Fernsehfilm Deutschland 2015 +++ In Dortmund ermitteln die Kommissare Faber, Bönisch, Dalay und Kossik im Fall des ermordeten Fallschirmspringers Leo Janek. Die Kommissare Faber und Bönisch begeben sich auf Spurensuche in Janeks persönlichem Umfeld. Hier gab es zuletzt wohl des Öfteren Spannungen. Die Kommissare Dalay und Kossik ermitteln währenddessen verdeckt in seinem Springerclub. Dort finden sie heraus, dass Janek Teil einer Base-Jumper-Szene war, in der Sprünge mit dem Fallschirm von hohen Gebäuden zur ultimativen Herausforderung gehören. Was steckt hinter seinem mysteriösen Tod? +++ Mit Jörg Hartmann und Anna Schudt | Regie: Züli Aladağ

