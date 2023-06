Fernsehfilm Deutschland 2022 +++ Max Ballauf und Freddy Schenk werden zu einem Kanal am Stadtrand gerufen. Eine 19-jährige Drogenabhängige ist ermordet worden. Schnell zeigt sich, dass das Opfer Lara Krohn für ihre Sucht auf den Straßenstrich ging. Ihre Freundin vermutet, dass Lara von einem Freier getötet wurde. Gerichtsmediziner Dr. Roth kann mehrere fremde DNA-Spuren an der Leiche sicherstellen, sodass die Kommissare voll auf die Laborauswertung angewiesen sind. Aber ausgerechnet in dieser Situation scheint Kollegin Natalie Förster von der Kriminaltechnik nicht richtig bei der Sache ... +++ Mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär | Regie: Tini Tüllmann

