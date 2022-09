Sturm (2017)

Fernsehfilm Deutschland 2017 +++ Polizistenmord in Dortmund: Mitten in der Nacht werden zwei Beamte in ihrem Streifenwagen erschossen. Kurze Zeit später ist das Team der Mordkommission vor Ort. Von den Tätern fehlt jede Spur. Doch ganz in der Nähe brennt in einer kleinen Privatbank noch Licht. Kommissar Peter Faber versucht, Kontakt mit dem Mann in der Bank aufzunehmen. Aber Muhamad Hövermann ignoriert Faber. Kurz entschlossen schlägt der Kommissar die Fensterscheibe ein und sieht: Hövermann trägt einen Sprengstoffgürtel. +++ mit Jörg Hartmann, Anna Schudt und Aylin Tezel | Regie: Richard Huber

Mehr anzeigen