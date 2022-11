+++ Fernsehfilm Deutschland 2018: Berlin: Tom Menke, Betreiber des "Robista" Coffeeshops, liegt tot in seinem Kiosk. Fast zeitgleich wird im Grunewald eine leblose Joggerin aufgefunden. Die Gerichtsmedizinerin findet Wildschweinhaare in der Wunde des Grunewald-Opfers, Carolina Göring. Ist die Joggerin womöglich nach einem Wildschwein-Angriff verblutet? Nina Rubin übernimmt die Ermittlungen. Karow konzentriert sich derweil auf den Fall Tom Menke. Der erste Verdacht: Menke ist bei der Wartung seines Barista-Roboters umgekommen sein. Doch weder Rubin noch Karow wollen so recht an die beiden Unfalltheorien glauben ... +++ mit Mark Waschke und Meret Becker | Regie: Roland Suso Richter

