Fernsehfilm Deutschland 2018 +++ Ein Mord, der fast unentdeckt geblieben wäre. Doch die Spurensicherung gibt den Hinweis. Es waren die verbrannten Knochen eines Menschen, die am Rande der Stadt in einer Feuerstelle gefunden wurden. Außerdem stellen die Ermittler in der Asche den Schlüssel zu einem Hotelzimmer sicher. Dort entdecken die Kommissare einen vermeintlichen Zeugen: Doch der eingeschüchterte und ausgehungerte Junge versteht offensichtlich kein Wort. Wer er ist, lässt sich nicht herausfinden. Auch eine Vermisstenanzeige, die passen würde, liegt nicht vor. +++ mit Jörg Hartmann und Anna Schudt | Regie: Maris Pfeiffer

