Tatort: Zorn (2019) | Video der Sendung vom 18.10.2022 20:15 Uhr (18.10.2022) mit Untertitel

Fernsehfilm Deutschland 2019 +++ Bei Dortmund wird der ehemalige Bergmann Andreas Sobitsch erschossen am Flussufer aufgefunden. Sein Zuhause war eine alte Zechensiedlung. Die Kommissare Peter Faber, Martina Bönisch, Nora Dalay und Jan Pawlak befragen Freunde und Ex-Kollegen des Mordopfers. Sobitsch hatte sich bis zuletzt für die Interessen der Bergleute eingesetzt. Aber in der einst eingeschworenen Gemeinschaft herrscht Streitm, denn auf dem Gelände ihrer Zeche öffnet bald ein Freizeitpark. Dann tauchen neue Hinweise auf, die die Ermittlungen in eine ganz neue Richtung lenken. +++ mit Jörg Hartmann, Anna Schudt und Aylin Tezel | Regie: Andreas Herzog

