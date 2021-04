Der Fall Holdt (2017)

Fernsehfilm Deutschland 2017 +++ Ein neuer Fall, die Entführung einer Bankiersfrau nahe Walsrode, führt Charlotte Lindholm in menschliche Abgründe - und sie selbst an den Rand der Belastbarkeit. +++ mit Maria Furtwängler und Aljoscha Stadelmann | Regie: Anne Zohra Berrached Nach der Entführung seiner Ehefrau Julia, bittet Frank Holdt seine wohlhabenden Schwiegereltern um Hilfe bei der Lösegeldforderung. Gegen Holdts ausdrücklichen Willen informieren diese die Polizei. Schnell spitzt sich die Lage weiter zu, als Holdt nach kurzer Zeit selbst ins Visier der Ermittlungen gerät - und Julia brutal ermordet aufgefunden wird. Am Ende steht ein tragisches Schicksal, das sich Charlotte zum Vorwurf macht. Ihr Chef, Marc Kohlund, entzieht ihr daraufhin den Fall.

Bild: WDR