Der Tod der anderen (2021)

Fernsehfilm Deutschland 2021 +++ Im exklusiven Hotel Rheinpalais wird eine Frau erhängt in ihrem Zimmer aufgefunden. Oberflächlich deutet alles auf Selbstmord. Die Hauptkommissare Ballauf und Schenk haben Zweifel: Für sie sieht es nach einer brutalen Hinrichtung aus. Erste Zeugenaussagen weisen auf eine Verbindung zwischen dem 60-jährigen Opfer Kathrin Kampe und der Inhaberin des Hotels Bettina Mai hin. Als sich die Verdachtsmomente gegen Bettina Mai verdichten und ihre Verhaftung unmittelbar bevor steht, bringt sie Kommissar Schenk in ihre Gewalt und flieht mit ihm als Geisel... +++ mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär | Regie: Torsten C. Fischer

Mehr anzeigen