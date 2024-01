Fernsehfilm Deutschland 2008 +++ Mit einer Hunde-Tätowierung im Nacken und Einstichwunden wird der Privatdetektiv Peter Mang halbnackt in einer Baugrube gefunden. Ist er das Opfer seiner geheimen Ermittlungen geworden? Die Spur führt Kommissar Thiel zur Villa der lndustriellenfamilie Rummel. In der Ehe von Sabine und Markus Rummel scheint es trotz der sauberen Fassade offensichtlich zu bröckeln: Schließlich zeigen die von dem Detektiv aufgenommenen Fotos, dass den Werkschef und seine neue Assistentin Christine Schauer mehr verbindet als nur ein Arbeitsverhältnis. +++ mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers | Regie: Manfred Stelzer (Version in klarer Sprache)

