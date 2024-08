Fernsehfilm Deutschland 2001 +++ Auf dem Campus der juristischen Fakultät in Köln wird am helllichten Tag eine Studentin erschossen. Geriet das Opfer zufällig in die Schusslinie? Oder sollte Martha Dreher ermordet werden? Die Kommissare Schenk und Ballauf ermitteln schnell einen Verdächtigen, denn Martha hatte kurz vor ihrem Tod ihre Verlobung aufgelöst. Ihr Ex-Verlobter Michael Lindner ist vorbestraft und gilt als jähzornig. Doch auch Dozent Dr. Kögel gerät unter Verdacht. Der verheiratete Mann hatte ein Verhältnis mit der Toten, das ihm zu eng wurde. +++ mit Klaus J. Behrendt, Dietmar Bär und Jo Bausch | Regie: Christiane Balthasar

Mehr anzeigen