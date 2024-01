Fernsehfilm Deutschland 2023 +++ Wie aus dem Nichts kommt für André Stamm die Chance seines Lebens: Es winkt ein vielversprechender Job bei der Investment-Firma "Concreta". Ein schickes Auto und eine Wohnung über den Dächern der Stadt: All das kann André sich bald leisten. Dafür muss er nur eins tun: Verkaufen, verkaufen, verkaufen! André ist dazu bereit. Er will seiner Familie ein Leben in Wohlstand bieten. Und tatsächlich: Auf Anhieb gewinnt er im Job neue Kund:innen und fährt fette Provisionen ein. Doch schon kurze Zeit später laufen die Dinge bei "Concreta" vollkommen aus dem Ruder … +++ mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär | Regie: Charlotte Rolfes (Version in klarer Sprache)

