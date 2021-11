Spieglein, Spieglein (2019)

Fernsehfilm 2019 +++ Nur kurze Zeit nachdem eine Tote hinter dem Dom gefunden wurde, tauchten die ersten Videos in den sozialen Netzwerken auf. Die Ermittlungen haben kaum begonnen, da steht der Kommissar schon in der Kritik. Weder er, noch Prof. Boerne können ein Motiv oder einen Hinweis auf den Täter finden. Freunden gegenüber berichtete das Mordopfer noch, ihr sei in den letzten Tagen jemand gefolgt. Dann taucht im Kanal eine weitere Leiche auf. Und es gibt einen Hinweis darauf, dass ein Zusammenhang zwischen den Todesfällen besteht. +++ mit Axel Prahl, Jan Josef Liefers und Christine Urspruch | Regie: Matthias Tiefenbacher

