Fernsehfilm Deutschland 2017 +++ Das Opfer saß seit Jahren ein: Wie konnte sich der Doppel-Mörder Michael Strecker in der Haft mit dem Rabies-Virus infizieren? Normalerweise wird der Tollwut-Erreger über den Speichel von Tieren übertragen. Die JVA-Leiterin Angelika Zerrer ist alarmiert. Wenn sich die Todesursache herumspricht, würde sich unter den 600 Inhaftierten schnell die Angst vor Ansteckung breit machen. Die Dortmunder Kommissare finden heraus: Strecker war im Knast in eine Messerstecherei verwickelt. Gibt es da einen Zusammenhang? +++ Mit Jörg Hartmann, Anna Schudt, Aylin Tezel, Rick Okon | Regie: Dror Zahavi (Version in klarer Sprache)

