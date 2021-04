Zorn Gottes (2016)

Fernsehfilm Deutschland 2016 +++ Am Flughafen Hannover wird ein Toter gefunden. Kommissar Falke und Kommissarin Grosz wird schnell klar, dass der Mann einer Schleuserbande in den Weg gekommen sein muss, die auf dem Flughafen agiert. Schnell stellt sich heraus, dass sie einem IS-Kämpfer geholfen haben, durch eine Sicherheitslücke im Flughafen zu schlüpfen und unbemerkt in die Stadt zu gelangen. Den beiden Bundespolizisten bleibt nur wenig Zeit. +++ mit Wotan Wilke Möhring, Franziska Weisz | Regie: Werner Herzog

Bild: WDR