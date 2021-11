Team Abdel mit Abdelkarim, Aylin Lefkeli, Daniele Rizzo, Stefan Danziger (1/4)

In "Team Abdel" wagt Comedian Abdelkarim den Perspektivwechsel auf das Land, in dem er geboren wurde. Unterstützt wird er von seinem Team von Comediennes und Comedians, die wegen ihrer internationalen Biographien die Steilvorlage für überraschende Blickwinkel auf das Leben in Deutschland mitbringen. Relevante Themen, die uns allen unter den Nägeln brennen, werden satirisch auseinandergepflückt und hinterfragt. Die Themen unter anderem: Nachhilfestunde in Diversität für Bundestagsabgeordnete sowie die Frage, was haben Ostdeutsche und Migrant:innen gemeinsam und was trennt sie?

Mehr anzeigen