Beim Treffen der Außenminister des Arktischen Rates auf Grönland soll ein Abkommen unterzeichnet werden, das Ölbohrungen in der Region stoppt. Mitten in den Verhandlungen wird ein Forschungsschiff angegriffen und seine Besatzung entführt. Mit an Bord war Viktor – ein Vertreter der schwedischen Delegation.

