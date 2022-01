Anleitung zum Träumen

Was passiert, wenn ein Tagträumer sich in seine Nachbarin verliebt und anfängt Traum mit Realität zu verwechseln? Eine tragikomische Komödie im magischen Stil des Filmemachers Michel Gondry, der uns in eine unglaubliche Welt der Träume mitnimmt. Der schüchterne Stéphane Miroux kommt nach dem Tod seines Vaters von Mexiko nach Paris. In seinen Träumen ist Stéphane Moderator oder er träumt davon, er würde seinen Chef bei der Arbeit verzaubern.

