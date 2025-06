Weil die Temperaturen langsam hochklettern und die Sonne scheint, gibt es diesmal erfrischende Sommerideen - und eiskalten Genuss: Moderatorin Anna Lena Dörr besucht einen Eis-Workshop in Remagen und zeigt, wie cremiges Cheesecake-Eis, zartes Vanilleeis und Himbeersorbet auch zuhause gelingen. Tipps zu Bindemitteln, Zuckerarten und Maschinen sorgen für Eisdielen-Feeling aus dem eigenen Gefrierschrank - mit Geling-Garantie. Außerdem: fünf clevere Trink-Tipps von Ernährungsberaterin Gundula Dietz für heiße Tage, alkoholfreie Cocktailideen vom Tübinger Barkeeper Gaetano Randone - und ein erfrischendes, grünes Matcha-Porträt für alle Trendsetter:innen. Picknick-Expertin Petja Argirov zeigt, was in ein perfektes Sommer-Picknickkörbchen gehört und auch ihren Lieblingspicknickplatz im Hunsrück. Ein bunter Mix aus Eiskurs, Erfrischungstipps und Sommergenuss - zum Zuschauen, Nachmachen und Loslegen.

