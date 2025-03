Seit Kriegsbeginn 2022 zeigt die Dokuserie "#Ukraine – mein Land im Krieg" den Alltag von Kindern in der Ukraine und im Exil. Zum dritten Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine berichten die Kinder, wie sie mit der Situation zurechtkommen und wie sie ihre Zukunft sehen. Lutch lebte mit seiner Familie in der Nähe von Kyjiw. Dort hat er mit seinen Eltern ein Refugium für verlassene Tiere geschaffen. Doch inzwischen wurde seinen Eltern die Situation zu brenzlig – sie brachten Lutch nach Polen, wo er jetzt in die Schule geht. 2 seiner Hunde konnte er mitnehmen. Die besten Momente im vergangenen Jahr waren, sagt Lutch, wenn er den Krieg kurz vergessen konnte. In den Winterferien fährt er nach Hause. Kira wohnt in Charkiw. Die Stadt ist schwer unter Beschuss. Kira geht deshalb in eine Schule unter der Erde – in einer Metro-Station. Ihre alte Tanzschule hat zugemacht – die meisten von ihren Freundinnen sind inzwischen weggezogen. Doch Kira gibt nicht auf, in einer neuen Tanzschule lernt sie gerade K-Pop. Taissia lebt in Sumy, ganz im Norden der Ukraine, in der Nähe der russischen Grenze. Sie begleitet ihren Vater, der als Architekt den Wiederaufbau der zerstörten Stadt plant. Allein darf sie das Haus nicht verlassen, es ist wegen der anhaltenden Kämpfe zu gefährlich. Arina lebt seit fast drei Jahren in Bremen, inzwischen spricht sie schon gut deutsch. Gerade ist ihre Oma aus Cherson nach Bremen gezogen, ihr Haus ist von einer Bombe getroffen worden. Ihren geliebten Albino-Igel Matwej hat die Oma in Cherson zurücklassen müssen. Arina ist mit ihrer Familie auch umgezogen in Bremen. Endlich hat sich ihr Traum erfüllt: Sie hat jetzt ein eigenes Zimmer. Wie schauen die Kinder in die Zukunft? Wie verkraften sie inzwischen 3 Jahre Krieg in ihrer Heimat?

