UnserWesten, unsere beliebten Foto-Hotspots

Spätestens seit dem Erfolg von Fotoplattformen wie Instagram, Flickr oder Pinterest ist klar, wie groß das Interesse an Fotografie und ganz besonderen Locations ist. Auch in NRW gibt es jede Menge Orte, Gebäude und Landschaften, die dadurch enorm an Anziehungskraft gewonnen haben. #UnserWesten begleitet ambitionierte Hobby-Fotografen*innen aus NRW auf ihren Fotoexpeditionen durch den Westen zu bekannten und weniger bekannten Orten.

