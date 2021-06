Endlich Urlaub - Endlich Freiheit?

Das letzte Jahr war anstrengend und geprägt von Entbehrungen. Nun wäre Erholung im Ausland theoretisch wieder möglich. Doch: Wie geht Urlaub eigentlich nochmal? Maskenpflicht und PCR-Test werden gerne in Kauf genommen für eine Auszeit in Griechenland, oder - ganz anders - auf dem Campingplatz am Niederrhein. Die Hauptsache ist schließlich: Raus aus dem Alltag.

Bild: Marijan Murat/dpa