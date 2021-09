Stell dir vor es ist Wahl und keiner geht hin. Wäre das ein denkbares Szenario bei der bevorstehenden Bundestagswahl in Deutschland? Betrachtet man das Wahlverhalten der Jüngeren, sieht das so aus. Bei der letzten Bundestagswahl hat jede:r Dritte von ihnen keine Stimme abgegeben - so viele wie in keiner anderen Altersgruppe. Warum eigentlich?

Bild: WDR