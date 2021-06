Dating-Apps haben Hochkonjunktur. Eine Möglichkeit trotz Ausgangseinschränkung und Partyverbot passende Partner*innen zu finden. Seit Corona gibt es in Deutschland bis zu 33 Prozent mehr Chats am Tag. Schon im Profil wird deutlich was die oder der andere sucht. Für die Anbieter ein Riesenmarkt und ein großes Geschäft.

Bild: © WDR