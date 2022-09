Viel für wenig - Clever kochen mit Björn Freitag: Mission warme Mahlzeit - Björn Freitags Kochkurs für Bedürftige | Video der Sendung vom 26.09.2022 21:00 Uhr (26.9.2022) mit Untertitel

Das Team der Bahnhofsmission Lage im Kreis Lippe sammelt wöchentlich Lebensmittelspenden von umliegenden Supermärkten und gibt sie in portionierten Tüten an bedürftige Menschen weiter. Doch die Mitarbeitenden wünschen sich mehr. Hin und wieder eine warme Mahlzeit für die Gäste anbieten, das ist ihr Traum. Wie das genau funktionieren soll, weiß allerdings niemand. Es fehlt an Ideen, Kochkenntnissen und vor allem am Budget - ein aussichtsloses Unterfangen oder gibt es Hoffnung auf Erfolg?

