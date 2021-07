Deutsches EM-Debakel und rechte Influencerinnen

Wie rechte Influencerinnen DICH in die AfD-Falle locken. Außerdem: Deutschland scheidet bei der EM aus und Jogi Löw fliegt als Bundestrainer raus. Die Bundesregierung verkündet das Ende der Homeoffice-Pflicht! Aber viele Berufstätige müssen in den Arbeitsalltag wiedereingegliedert werden. Und in Frankreich: Eine Zuschauerin bringt bei der ersten Etappe der Tour de France das halbe Fahrerfeld zu Sturz. Cool: AfD macht Werbung für Deutschland! Mit Stock-Bildern aus Großbritannien und Russland.

Bild: SWR