UEFA Stadion Skandal und EM-Kommentatoren aus der Hölle

Ganz Deutschland leuchtet in Regenbogenfarben als Zeichen der Solidarität für LGBTQ+ Community während des EM Spiels gegen Ungarn - UEFA erntet Kritik für ihre Haltung. Bild-Moderator Paul Ronzheimer stellt die richtigen Fragen an SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz: "Gehen Sie noch selbst tanken?" - Der verkackt die Antwort spektakulär. Außerdem: Was Sportschau und Sportstudio auf TikTok treiben. Und: Warum uns EM-Kommentatoren so aufregen.

Bild: SWR