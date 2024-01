Am 6. Januar 2021 stürmten mehr als 1000 Anhänger Donald Trumps das Kapitol in Washington. Dabei wurden fünf Menschen getötet und viele verletzt. Etwa 15 % der Angreifer waren ehemalige Angehörige des US-Militärs oder der Polizei, zum Teil organsiert in rechts-extremistischen, staatsfeindlichen Milizen. Sie stellen heute die größte Bedrohung für die Demokratie in den Vereinigten Staaten dar. Diese Entwicklung fußt auf komplexen Zusammenhängen, die sich bis hin zu den historischen Wurzeln der USA zurückverfolgen lassen.

