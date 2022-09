Die Autobahn: Kampf um die A 49

Mitten in der Klimakrise wird in Hessen die Autobahn A 49 neu gebaut. Die Trasse führt durch jahrhundertealte Wälder, vorbei an verschlafenen Dörfern. Den dafür notwendigen Weg durch den Wald, besetzt von Aktivist:innen, muss die Polizei für die Maschinen freiräumen. Und während sich einige Anwohner:innen auf freie Fahrt freuen, müssen so manche Politiker:innen Entscheidungen gegen ihr Gewissen umsetzen. Ein Autobahnbau, der die Gesellschaft spaltet.

Mehr anzeigen