Die Hälfte der Welt gehört uns: Als Frauen das Wahlrecht erkämpften (2/2)

Gemeinsam standen sie an der Spitze des Kampfes tausender Frauen um das Wahlrecht - quer durch Europa. Sie wollen frei sein, mitbestimmen und die gleichen Rechte wie Männer. Der Film taucht ein in eine andere Welt - und diese ist, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aus der heutigen Sicht eine völlig fremde. Ungerechtigkeit und Ungleichheit gehören zum Alltag. Frauen bekommen Kinder, arbeiten und führen den Haushalt. Rechte haben sie keine. Im zweiten Teil der Dokumentation rund um die Schlüsselfiguren des Frauenwahlrechts in Europa geht es erneut um Marie Juchacz, Anita Augspurg, Emmeline Pankhurst und Marguerite Durand.

