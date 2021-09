11. September 2001: George W. Bush sitzt in einer Grundschule in Florida und liest aus einem Buch. Mitten im Unterricht erreicht ihn die Nachricht des Terroranschlags. Die Bilder gehen um die Welt und die Kinder, alle People of Color, werden zu einem Medienereignis. Was ist fast 20 Jahre später aus ihnen geworden?

Bild: WDR/George W. Bush Presidential Library and Museum