Segelschuhe, Gummistiefel oder Pantoffel - seit 100 stehen diese Schuhe für eine Erfolgsgeschichte: Romika, der Name hat bis heute eine große Strahlkraft. Hinter dem großen Namen steckt allerdings die dramatische Geschichte des rheinischen Schuhpioniers Hans Rollmann. Ihm gelang in den 1920er Jahren der große Erfolg. Doch nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten hatte er wegen seines jüdischen Glaubens keine Chance. Der neue Geschäftsführer Hellmuth Lemm profitierte von Wehrmachts-Aufträgen und Zwangsarbeiterinnen. Rollmann versuchte vergeblich, mit seiner Familie den Nazis zu entkommen. Erst in den letzten Jahren kommt nach und nach die ganze Romika-Geschichte ans Licht.

Mehr anzeigen