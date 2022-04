Einfach leben | Bhutan: Das Reich des Glücks

In Zeiten des Klimawandels und der Verdrängung von natürlichen Lebensräumen zieht es immer mehr Menschen in die unberührte Natur. Doch wie lange kann es diese Ursprünglichkeit noch geben? Wie können wir nachhaltiger leben und die Natur besser schützen? In Bhutan, wo Nachhaltigkeit und Glück zur Staatsräson gehören, entdeckt der Bergsteiger Nils Bökamp Stille und intakte, atemberaubende Naturlandschaften. Das kleine Land will vollkommen klimaneutral und nachhaltig wirtschaften. In der Hauptstadt trifft Nils Bökamp auf Glücksexpertin Julia Kim, die ihm die Strategie des Landes erläutert.

