"The Cleaners" zeigt eine gigantische Schattenindustrie digitaler Zensur in Manila, dem weltweit größten Standort für Content-Moderation. Der Film erzählt vom Platzen des utopischen Traums der sozialen Medien und stellt die drängende Frage nach den Grenzen des Einflusses von Facebook, YouTube, Twitter & Co auf uns und unsere Gesellschaften.

Bild: Gebrüder Beetz Filmproduktion