Ohne die Aussagen der Protagonist:innen zu erklären, versucht "Love around the world" eine umfassende und intime Darstellung romantischer Beziehungen auf der ganzen Welt zu zeigen. Für ihre spannende Dokumentation sind die Filmemacher:innen Andela und Davor Rostuhar um die Welt gereist, um das Thema Liebe durch das Prisma verschiedener Kulturen, Sitten und Glaubensrichtungen zu ergründen. Ihre Reise führte sie in Metropolen und zu geschlossenen Gesellschaften. Sie sprachen mit Menschen unterschiedlichster Kulturen offen und aufrichtig über Liebe, Beziehungen, Ehen und Scheidungen, damit diese Erfahrungen zu verstehen helfen, was uns alle verbindet oder auch unterscheidet.

Mehr anzeigen