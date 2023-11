Die syrische Reporterin Luna Watfa, die selbst Haft und Folter litt, berichtet über den ersten Prozess gegen zwei Syrer, in Deutschland wegen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" angeklagt. Beiden Angeklagten wird vorgeworfen, in einem Gefängnis gearbeitet zu haben, in dem tausende Regimekritiker gefoltert und hingerichtet wurden. Das Gericht soll klären, wieviel Verantwortung sie tragen. Luna Watfa war selbst in dem syrischen Geheimdienstgefängnis inhaftiert, wurde dort misshandelt. Seit ihrer Flucht lebt sie in Koblenz, und beobachtet nun die Verhandlung. Sie sucht Antworten darauf, was Gerechtigkeit im Zusammenhang mit dem Verfahren überhaupt bedeuten kann. Für sich und die anderen Opfer.

