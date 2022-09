Seit fast 20 Jahren begleiten Christoph Hübner und Gabriele Voss junge Fußballtalente von Borussia Dortmund mit der Kamera. Nun ist für einige der Spieler von damals Schluss. Abschied vom Fußball - und was dann? Drei Fußballspieler haben über viele Jahre mit mehr oder weniger Erfolg die Alltagsrealität des Profi-Fußballs kennengelernt und am eigenen Leib erlebt. Diese Perspektive erlaubt einen ungewöhnlich nahen Blick auf das, was der Fußball heutzutage ist, auf seine Faszination und seine Gnadenlosigkeit, auf das Geschäft dahinter, auf seine schönen und schwierigen Seiten.

