In New York infizierten sich mehr Menschen mit Covid 19 als in jeder anderen Stadt. Das Virus hat grundlegende und einschneidende Veränderungen mit sich gebracht. "New York im Jahr der Ratte" blickt in einzigartigen Bildern auf das erste Jahr der Pandemie in New York zurück und offenbart die Seele dieser mythischen, komplexen und schönen Metropole in Zeiten ihrer größten Herausforderung.

Mehr anzeigen