Genauso akribisch wie sie ihre Massenmorde geplant und durchgeführt hatten, gingen die nationalsozialistischen Machthaber dabei vor, die Spuren ihrer Verbrechen zu beseitigen. Hatten sie beim Vormarsch in den Osten zunächst die Opfer ihrer Hinrichtungen einfach in Massengräbern verscharrt, so fürchteten sie nach der Kriegswende und der Gegenoffensive der Roten Armee die Entdeckung ihrer Gräueltaten. Es ist ein bis heute weitgehend unbekanntes Kapitel der grausamen und unmenschlichen Kriegsgeschichte. Der Film begleitet Rechercheure auf der Suche nach Schauplätzen von Massenerschießungen und noch lebenden Augenzeug:innen.

Mehr anzeigen