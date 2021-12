Pariser Nacht: Zum 100. Geburtstag von Georg Stefan Troller

Seine Stimme und seine Filme sind unverwechselbar. Georg Stefan Troller, der Autor, Regisseur und Drehbuchschreiber, wird am 10. Dezember 2021 100 Jahre alt. Trollers Karriere als Filmemacher begann beim WDR mit der legendären Sendereihe "Pariser Journal". 50 Folgen, jeweils eine dreiviertel Stunde lang, haben in den Jahren 1962 bis 1971 das Bild von Paris und die Frankreich-Sehnsucht der Deutschen mitgeprägt. Der WDR zeigt in dieser Pariser Nacht über vier Stunden lang Highlights aus dem Pariser Journal.

