Protokoll einer Katastrophe: Der Flughafenbrand von Düsseldorf

Was am Morgen des 11. April 1996 als ganz normaler Arbeitstag am Düsseldorfer Flughafen begann, entwickelte sich bald zu einer verheerenden Katastrophe. Routiniert stellten Arbeiter am Morgen des Unglückstags ein Bauzelt auf und begannen mittags mit ersten Schweißarbeiten. Am Nachmittag nahm das Unheil dann seinen Lauf: Denn glühende Schlacke und Metallteile fielen durch die Dehnungsfugen in die mit Styropor versehene Zwischendecke über der Ankunftshalle.

Bild: WDR/ picture-alliance/ dpa/ Achim Scheidemann