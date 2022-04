In bewegenden Bildern begleitet diese Dokumentation über mehrere Jahre drei junge Männer während ihrer Ausbildung in einer der relevantestes Kampeinheiten der Bundeswehr. In einer Langzeitbeobachtung haben die preisgekrönten Dokumentarfilmer Christian von Brockhausen und Willem Konrad hierfür mit ihren Kameras festgehalten, was für Außenstehende normalerweise im Verborgenen bleibt.

Mehr anzeigen