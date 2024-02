Seit Mitte der 90er gelten deutsche Brettspiele wie CATAN, AGRICOLA oder EXIT als Exportschlager. Wie konnte dieser Erfolg ausgerechnet in Deutschland entstehen? Wer sind diese Menschen, die ihr Leben dem Spiel widmen? Wir blicken den Spieleautor:innen bei ihrer Arbeit über die Schulter und begleiten über einen Zeitraum von vier Jahren wir Autor:innen bei ihrer Arbeit. Wie zum Beispiel das Gummersbacher Ehepaar Inka und Markus Brand, deren EXIT-Reihe sich bereits über 14 Millionen Mal verkauft hat. Wir erleben zudem einen letzten, spannenden Einblick in das Leben und Schaffen von Klaus Teuber, dem erst kürzlich verstorbenen Schöpfer von CATAN, das mit über 40 Millionen Exemplaren zu den meist verkauften Spielen aller Zeiten zählt, und reisen zurück in die 70er Jahre, als das Spielen in Deutschland salonfähig wurde.

