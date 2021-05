Sprung in die Freiheit: Eine Geschichte aus dem Kalten Krieg

Am 23. November 1970 treffen ein US-Patrouillenboot und ein sowjetisches Schiff vor der Ostküste der USA aufeinander. Es soll erste Gespräche zwischen beiden Nationen über die Fischereirechte geben. Der litauische Matrose Simas Kudirka springt dabei auf das Deck des amerikanischen Schiffes - vermeintlich in die Freiheit. Doch die Amerikaner geben ihn an die sowjetischen Offiziere zurück, Kudirka wird in der Sowjetunion wegen Hochverrats verurteilt.

Bild: WDR/Moonmakers Produktion