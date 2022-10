WDR.DOK: Thailands Elefantenretterin | Video der Sendung vom 12.10.2022 23:00 Uhr (12.10.2022) mit Untertitel

Elefanten galten in Thailand jahrhundertelang als heilige Tiere. Heute werden sie auf vielfältige Weise und in verschiedenen Industrien missbraucht. Viele von ihnen müssen hart in der Holzwirtschaft schuften, andere werden für den Tourismus abgerichtet - sei es für zirkusähnliche Shows, wo sie Kunststücke vorführen müssen, sei es als Reittiere für Touristen. Ihnen allen gemein ist, dass sie erst "gebrochen" werden müssen - abgerichtet und gequält mit Stöcken und Haken. Ein artgerechtes Leben ist ihnen nur selten vergönnt. Die Tierschützerin Lek will den Tieren helfen und legt sich dafür auch mit der Elefanten-Mafia an.

