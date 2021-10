The other Side of Everything | Dokumentarfilm über Serbiens Kampf für Demokratie

Die serbische Filmemacherin Mila Turajlić liebt große Familienromane, die zugleich die Geschichte eines ganzen Landes erzählen. "The Other Side of Everything" ist eine dieser Geschichten. In ihrem Film erzählt Mila Turajlić die Geschichte einer Wohnung im Herzen von Belgrad. Hier wurde sie geboren - und hier wird zugleich die Geschichte Serbiens erzählt. In dieser Wohnung war seit der Ära Tito eine Türe verschlossen - eine Metapher für die politische Lage in Serbien. Der Film ist auch eine Auseinandersetzung mit Turajlićs politisch sehr engagierten Mutter über die Frage, wie man richtig lebt und ob politisches Engagement Teil dieses "richtigen Lebens" sein sollte.

