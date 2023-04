Im Februar 2018 wird Ján Kuciak, ein junger investigativer Journalist, in der Slowakei brutal ermordet. Er war für das das Newsportal Aktuality.sk tätig. Kuciak arbeitete an der Aufdeckung von Steuerbetrugsfällen slowakischer Geschäftsleute mit Verbindungen zu hochrangigen Politikern des Landes. Als die Polizeiakten der Mordermittlung Kuciaks Kollegen zugespielt werden, decken diese Korruption und illegale Machenschaften auf, die bis in die höchsten Ebenen der slowakischen Gesellschaft reichen.

